Мошенник, представившийся менеджером по инвестициям, развел ноябрянина на крупную сумму денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Ноябрьска обратился 46-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел заработать денег, но вместо этого лишился сбережений.

- Было установлено, что 24 июля потерпевший увидел в одной из соцсетей инвестиционную платформу. Решив заработать денег, мужчина подал заявку, указав свои персональные данные. Тут же ему перезвонил некий человек, представившийся менеджером, и предложил несколько инвестиционных пакетов. Выбрав понравившийся, ноябрянин перешел по отправленной ему ссылке, внеся сумму в тысячу долларов. Далее он вновь перешел по ссылке, где ввел свои персональные данные, а также реквизиты банковской карты и коды, пришедшие в смс-сообщениях. После этого со счета ноябрянина пропали 77 485 рублей. Не дождавшись звонка о подтверждении, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».