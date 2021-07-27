Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск"

Ноябрьская прокуратура заинтересовалась разливом канализации в микрорайоне Арктика. Напоминаем, что о случившемся стало известно 25 июля, когда местная жительница выложила пост в городском паблике, сопроводив его фотографиями с места аварии.

- Сейчас организована проверка, в ходе которой будет дана оценка деятельности управляющих организаций и городской администрации на предмет соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - рассказали в ведомстве.

Рри наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.