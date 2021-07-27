В аэропорту Нового Уренгоя началась укладка второго слоя асфальта взлетно-посадочной полосы

Фото: скриншот из видео

В Новом Уренгое продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы городского аэропорта. Подрядная организация - ООО «Уренгойдорстрой» - уже завершила укладку первого слоя асфальта и ведет работу по устройству второго слоя. Всего необходимо положить четыре слоя общей толщиной не менее 28 сантиметров.

Все работы специалисты проводят в промежутке между полетами с 15:00 до 6:00. Исключение составляют дождливые дни.

Чтобы перепад в несколько сантиметров между отремонтированным участком и следующим не ощущался экипажем и пассажирами самолетов, после каждой смены устраивается пандус, а перед началом следующего этапа работ его срезают. Также на отремонтированном участке наносят разметку.

Длина полосы новоуренгойского аэропорта - 2 550 метров, а ширина - 46 метров.

Напоминаем, что реконструкцию аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы, ведет УК «Аэропорты Регионов» по концессионному соглашению с Правительством ЯНАО.