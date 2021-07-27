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Общество27 июля 2021 12:52

Мошенник развел таксиста из Надыма, выманив данные карты для оплаты проезда

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенник развел надымчанина-таксиста, выманив данные карты для оплаты проезда

Мошенник развел надымчанина-таксиста, выманив данные карты для оплаты проезда

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Надымского района обратился 49-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Все началось с того, что потерпевший, работая в такси, принял заявку от пассажира, поступившую через мобильное приложение сервиса перевозок.

- Перезвонивший ему неизвестный мужчина попросил предоставить номер карты и смс-код, который поступит на телефон, для оплаты поездки. Не заподозрив обмана, надымчанин сообщил информацию, после чего лишился более 70 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника, обманувшего северянина. Также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.