Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 июля 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 43 102.

Из общего числа болеющих 942 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 110 из них - в тяжелом состоянии, 42 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 465 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 655. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 36 447.

Выздоровели за последние сутки 117 человек, с начала пандемии - 40 988.

За последние сутки в России выявлено 23 032 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 129 (9,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 172 812 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 116 человек, с начала пандемии - 5 526 950. Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 155 380 человек.