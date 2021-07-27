В Губкинском благоустроят территорию вокруг озера в Никольском сквере

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин провел выездное совещание в Никольском сквере. Напоминаем, что этот народный проект стал лидером в голосовании за объекты благоустройства. За его преображение выступили более 4 300 человек.

- Мы хотим, чтобы зимой там появился народный каток, а летом можно было просто прогуляться среди зеленых насаждений. Сейчас мы на стадии проектных решений. Самое главное - сделать все правильно, чтобы наш новый парк не подтопляло, чтобы все, что мы построим, сохранилось надолго и радовало наших жителей, - сообщил градоначальник.

Территорию сквера обновят в следующем году. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».