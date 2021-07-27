В кардиологическом отделении Салехардской больницы появились мониторы, следящие за состоянием пациентов

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В отделении кардиологии Салехардской больницы установили новое оборудование - 15 прикроватных мониторов. Они позволяют автоматически контролировать состояние пациентов. Ранее это было возможно только в реанимации и палате интенсивной терапии.

Оборудование отражает и анализирует все показатели жизненно важных функций пациента: артериальное давление, температуру тела, пульс и сатурацию кислорода, выводя их на монитор компьютера постовой медсестры. А если случается отклонение от нормы, то аппаратура подает сигнал тревоги.

- Мониторы обладают большой информативностью и удобны в использовании. На сегодняшний день в кардиологическом отделении все койки больных с острым коронарным синдромом оборудованы данной техникой, - рассказала и.о. заведующего кардиологическим отделение Елена Соловьева.

Мониторы приобретены за счет средств территориального фонда ОМС в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В скором времени аналогичное оборудование поступит в Новоуренгойскую больницу.