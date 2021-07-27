В Салехарде машинист экскаватора, по вине которого погиб человек, отделался условным сроком

В Салехарде машиниста экскаватора, по вине которого погиб человек, отделался условным сроком
Фото: Ольга Крыльцова
В Салехарде осудили машиниста экскаватора, по вине которого погиб человек. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Происшествие случилось 21 октября 2020 года на строительной площадке по улице Обская.
- В ходе работы мужчина грубо нарушил технику безопасности, не обеспечив для себя подходящий обзор со своего рабочего места. В результате чего салехардец, управляя ковшом экскаватора, сбил им работника, находившегося на близком расстоянии, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу с тяжелыми травмами. Позже он скончался в медицинском учреждении.
В итоге суд признал мужчину виновным, назначив ему один год лишения свободы условно.