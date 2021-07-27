Тазовских сотрудников «Ямалспаса» оштрафовали из-за махинаций с госзакупками

Тазовских сотрудников «Ямалспаса» оштрафовали на крупную сумму из-за махинаций с госзакупками Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района оштрафовала членов аукционной комиссии ГКУ «Ямалспас», которые нарушили закон о защите конкуренции.

- Установлено, что учреждение на протяжении двух лет заключало государственные контракты на поставку товаров и выполнение работ с индивидуальным предпринимателем, который с 2016 по 2020 годы являлся работником этого же учреждения, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура возбудило в отношении членов аукционной комиссии административные дела по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ (действия, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством и могут привести к ограничению конкуренции).

По результатам их рассмотрения каждому члену комиссии назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

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