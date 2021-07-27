Пуровская прокуратура ускорил переселение граждан из аварийного дома на семь лет Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский суд обязал власти поселка Уренгой ускорить расселение аварийного дома №7 во втором микрорайоне. Все началось с действий прокуратуры, которая организовала проверку исполнения жилищных прав граждан, проживающих по данному адресу.

- Установлено, что люди уже несколько лет проживают в аварийных условия: горизонтальные линии профиля здания искривлены, наружные и внутренние стены разрушаются, а цокольное перекрытие повреждено. Несмотря на это, срок расселения дома определен на конец декабря 2028 года, - рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что глава поселка отказался изменить срок расселения, прокурор направил в суд исковое заявление, в котором требовал ускорить переселение граждан.

В итоге суд встал на сторону гособвинителя, обязав власти предоставить людям новое жилье до конца года. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стены падают, штукатурка сыпется»: прокуратура заинтересовалась аварийным домом в п. Уренгой. Проверка началась после того, как местная жительница выложила видео в соцсеть (подробнее)