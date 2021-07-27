Фото: правительство ЯНАО

На Ямал прибыла первая партия вакцины «Спутник Лайт». Сейчас 1 484 дозы хранятся на окружном складе в СПИД-Центре. Напоминаем, что это четвертая зарегистрированная вакцина в Российской Федерации.

- «Спутник Лайт» - облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», который был разработан специалистами центра им. Гамалеи. Процедура вакцинации данным препаратом отличается лишь количеством этапов. «Спутник Лайт» является однокомпонентной вакциной и не требует введения второй дозы препарата, - рассказала главный врач окружного СПИД-Центра Людмила Волова.

Сейчас в регионе первым компонентом вакцины привито более 140 тысяч жителей, а вторым - около 111 тысяч.

Отметим, пройти вакцинацию можно в 78 прививочных пунктах, все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и расположены в удобных для граждан местах.