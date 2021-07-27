В ямальской тундре могут появиться фельдшерско-акушерские пункты

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

На Ямале могут восстановить систему фельдшерско-акушерских пунктов на межселенной территории. С таким предложением выступил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, внеся его в народную программу «Единой России».

- После учебы я много времени провел в тундре, жил и работал там. Хорошо понимаю, что квалифицированная медицинская помощь необходима, - сообщил он.

На данный момент в районе уже началось обучение санитарных помощников. Тундровикам, получившим удостоверения, будут выданы санитарные укладки, после этого они смогут оказывать доврачебную помощь.

- Они не заменят медиков, но смогут следить за состоянием здоровья родных и в случае необходимости оказать помощь до прибытия врачей, - отметил Андрей Кугаевский.