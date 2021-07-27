«Двое пострадали»: в Новом Уренгое пьяный водитель фуры устроил аварию на перекрестке

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению окружной Госавтоинспекции, авария произошла 26 июля на ул. 70 лет Октября в Новом Уренгое.

- Около 9:10 утра водитель автомобиля «Маз», находясь в нетрезвом состоянии, заворачивая налево на регулируемом перекрестке, не пропустил вперед водителя «ВАЗа», из-за чего произошло столкновение, - добавили в ведомстве.

Удар получился такой силы, что пред легковушка превратился в груду железа. К счастью, ее водитель и пассажир остались живы. Сейчас они находятся в городской больнице.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 10 ДТП, а с начала года - 2 742, в которых 14 человек погибли и 158 получили травмы, в том числе 13 детей.