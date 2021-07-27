В Новом Уренгое задержали мужчину, прятавшего синтетический наркотик

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Новом Уренгое задержали местного жителя 1991 года рождения, прятавшего наркотик. Раньше у горожанина не было проблем с законом.

- Мужчину арестовали 21 июля. В ходе досмотра у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 0,56 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел его исключительно для себя, не собираясь распространять. Однако это не помогло северянину избежать ответственности.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему грозит до трех лет тюрьмы.