Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги обустраивают тротуары по ул. Дзержинского. По слова главы города Марины Тресковой, с этой просьбой к ней неоднократно обращались сами горожане, которым было неудобно ходить вдоль проезжей части со стороны новостроек мкр. Орбита и Центральной библиотеки.

- За прошедшие выходные дорожники провели подготовительные работы в границах ул. Студенческая - ул. Л. Гиршгорна. Далее они приступят к выполнению второго этапа работ до ул. Автострадная, - сообщила градоначальница.

Общая протяженность нового тротуара составит порядка 700 метров. После завершения работ улица станет еще более комфортной для пешеходов.

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