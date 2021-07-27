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Общество27 июля 2021 5:57

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Жительница Нового Уренгоя перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1982 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела обезопасить свои сбережения, но вместо этого лишилась всех денег.

- Было установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты горожанки пытаются снять деньги, а чтобы этого избежать, необходимо перевести всю сумму на указанный им банковский счет и абонентские номера. Поверив мошеннику, северянка выполнила все указания, тем самым лишившись 435 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают афериста, обманувшего женщину. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».