Коронавирус на Ямале. Последние новости на 27 июля 2021 года: ревакцинация жителей, привившихся более полугода назад

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболевших, в регионе идет массовая вакцинация. Также стартовала ревакцинация жителей, привившихся от коронавируса более полугода назад. На данный момент повторный курс вакцинации прошли уже 200 человек. Привиться можно любой вакциной: КовиВак, ЭпиВакКорона и ГамКовидВак (Спутник V) в любом из 78 пунктов.

Кроме того, на Ямале возвращается обсервация для вахтовиков. Пока новые правила предусмотрены лишь для непривитых работников ООО «Газпром добыча Ямбург». Работники, не имеющие сертификата или справки о необходимом уровне антител, допускаются на вахту после прохождения обсервации и наличии отрицательного ПЦР-теста.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 129 человек, из них 16 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 971 житель. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 958 ямальцев, 111 находятся в тяжелом состоянии, 42 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 6 148 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 601 летальный исход, выздоровели 5 506 834 человека.