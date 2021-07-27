Погода на Ямале на 27 июля: небольшое похолодание

Погода на Ямале на 27 июля. Фото: Вера Зенина

Во вторник, 27 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, вечером - дождь, гроза. Днем +16, ночью +11. Ветер 1-4 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +18, ночью +12. Ветер 4-11 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +18, ночью +12. Ветер 1-5 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, утром - дождь. Днем +14, ночью +7. Ветер 8-14 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +17, ночью +8. Ветер 6-12 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - дождь. Днем +15, ночью +11. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: облачно, вечером - дождь. Днем +15, ночью +10. Ветер 2-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +18, ночью +12. Ветер 3-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.