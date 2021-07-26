На Ямале началась ревакцинация жителей, привившихся от коронавируса более полугода назад Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале началась ревакцинация жителей, привившихся от коронавируса более полугода назад. На данный момент повторно привились уже 200 человек.

Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, работающих в округе. Записаться на процедуру можно также на портале «Госуслуги» или по телефону контакт-центра медицинской организации.

- По всей стране наблюдается подъем заболеваемости. До стабилизации ситуации Министерством здравоохранения РФ рекомендовано повторно прививаться каждые шесть месяцев. Когда ситуация нормализуется, для поддержания достаточного уровня антител прививку нужно будет повторять один раз в год, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

Повторно привиться можно любой вакциной: КовиВак, ЭпиВакКорона и ГамКовидВак (Спутник V).

- Ревакцинация позволяет максимально подготовить иммунную систему ко встрече с новым опасным штаммом коронавируса, обладающим большей способностью к заражению, - сообщил главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.