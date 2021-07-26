Фото: оперштаб Югры

На Ямале возвращается обсервация для вахтовиков. Пока новые правила предусмотрены лишь для непривитых работников ООО «Газпром добыча Ямбург».

- С 1 августа работники, не прошедшие вакцинацию, в том числе по медицинским показаниям, и не имеющие справки о наличии антител выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, допускаются к заезду на вахту после прохождения обсервации и при наличии отрицательного ПЦР-теста, выполненного не более чем за 3 дня до выхода на работу, - сообщили в компании.

Если же работник привит только первым компонентом вакцины, или имеет справки о наличии антител выше пограничных значений давностью не более 3 месяцев, то он допускаются к заезду на вахту при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Сотрудники, имеющие прививочный сертификат, могут приезжать на вахту без предъявления ПЦР-теста.