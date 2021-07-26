В Салехарде заканчивается укладка плитки у здания «Недра Ямала»

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Салехарде продолжается реконструкция площади у здания «Недра Ямала». Сейчас рабочие завершают укладку плитки и приступают к установке конструкций, а чуть позже будут оборудованы велодорожки.

Согласно плану, на данном объекте предусмотрено озеленение территории, обустройство освещения и установка малых архитектурных форм: арт-объекты, лавочки и урны. Также планируется расширить прогулочную зону и уложить покрытие для катания на роликах, самокатах и скейтах. Работы планируется завершить к началу сентября.

Особое внимание уделят обустройству скатов для воды, чтобы не было скопления после дождя.

Напоминаем, что реконструкция площади у здания «Недра Ямала» - это первый этап благоустройства территории по ул. Матросова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Следующим этапом станет реконструкция территории возле ЦКиС «Геолог».