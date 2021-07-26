Жительница Муравленко несколько лет обманывала центр занятости, получая пособие по безработице Фото: Вера Зенина

Жительницу Муравленко оштрафовали за мошенничество. Оказалось, что женщина на протяжении нескольких лет обманывала центр занятости населения, незаконно получая пособие для неработающих пенсионеров.

- В ходе проверки установлено, что жительница города не уведомила при трудоустройстве центр занятости населения, продолжив получать денежное пособие. В период с 2013 по 2021 годы северянке выплачено около 160 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее женщину обвинили по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако городской суд вынес постановление, согласно которому уголовное дело было прекращено. В итоге горожанке удалось отделаться штрафом в шесть тысяч рублей.