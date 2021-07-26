В новоуренгойском мкр. Энтузиастов построят качественную систему водоотведения

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое продолжается комплексное благоустройство мкр. Энтузиастов. Этим летом там ведется строительство внутриквартальных проездов между ул. Юбилейная и ул. Ямальская.

Согласно плану, специалисты заменят дорожное покрытие и уличное освещение, выполнят работы по устройству проездов и тротуаров, а также установят водоотводные лотки.

Отметим, что одна из главных задач на данном объекте - организовать качественную систему водоотведения, поскольку жилые дома находятся на разных уровнях и часть из них регулярно подтопляется.

- На сегодняшний день монтаж бордюров завершен на 60 процентов, также производится подготовка щебеночного основания и укладка первого слоя асфальта, - рассказали в городской администрации.

В следующем году рабочие приступят к озеленению территории, установке малых архитектурных форм и ограждений. Кроме того, в мкр. Энтузиастов появятся новые спортивные и детские площадки.

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