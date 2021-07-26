Салехард присоединится к участию в социальной компании по соблюдению правил дорожного движения

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде пройдет всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход», которая реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Госавтоинспекцией России. Она призвана показать людям, что знание ПДД - это обязательное условие для обеспечения их безопасности.

Так, уже 28 июля представители экспертного центра «Движение без опасности» проведут на улицах Салехарда консультации и игры, чтобы напомнить пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Они будут работать на площадке у магазина «Северяночка», у муниципального автотранспортного предприятия, торгового центра «Апельсин» и у АО «Салехардэнерго» по ул. Объездная.

А с 29 по 31 июля специалистов центра можно будет встретить также у торгового центра «Апельсин» и на площади у «Геолога».