Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 июля 2021 года увеличилось на 129 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 129 человек. С начала периода количество заболевших достигло 42 971.

Из общего числа болеющих 958 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 111 из них - в тяжелом состоянии, 42 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 463 человека.

Также за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 645. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 113 заражений COVID-19, за весь период - 36 326.

Выздоровели за последние сутки 97 человек, с начала пандемии - 40 871.

За последние сутки в России выявлено 23 239 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 2 137 (9,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 149 780 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 16 200 человек, с начала пандемии - 5 506 834. Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек.