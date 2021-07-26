В отдаленном поселке Пуровского района появился врач-педиатр

Фото: администрация Пуровского района

В больнице Ханымея появился новый специалист - врач-педиатр. Шахрияр Мириев окончил Омский государственный медицинский университет, а в регион приехал по программе «Земский доктор». Молодой человек вырос в семье врачей, поэтому любит и отлично знает свою профессию.

Сейчас в ханымейской поликлинике наблюдается порядка 800 детей. Почти год в поселке работал всего один врач-педиатр, нагрузка на которого была колоссальной. Теперь проблема решена: не будет больших очередей и долгого ожидания приема.

Отметим, что программы по привлечению медицинских кадров на Ямале работают уже не первый год и позволяют решить проблему дефицита специалистов. Помимо федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в регионе действует проект «Врачи, нужные Ямалу», по которому доктора востребованных специальностей получают выплату в 1 млн. рублей при переезде на Ямал.