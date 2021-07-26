Пуровская прокуратура пресекла нарушения трудовых прав подростков

Пуровская прокуратура обнаружила нарушения трудовых прав подростков Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Пуровского района пресекла нарушения трудовых прав детей, работающих в МАУ «Районный молодежный центр» и ООО «ЛидерКС».

- Установлено, что копии личных документов несовершеннолетних и их законных представителей хранились с нарушением закона о персональных данных. Крое того, инструктаж о безопасности проводился с подростками не в полной мере, а должностные инструкции ребят не соответствовали требованиям закона. Также имелись факты допуска детей к работе без медицинского осмотра, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим в адрес руководителей организаций были внесены представления. По результатам их рассмотрения выявленные нарушения устранены, а виновники привлечены к дисциплинарной ответственности.

На данный момент прокуратура продолжает проверять соблюдения трудовых прав несовершеннолетних работников.