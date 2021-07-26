АО «Транснефть – Сибирь» заменило более 30 километров нефтепровода в ХМАО-Югре

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выполнило после замены подключение двух участков магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. Работы проводились в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.

Техническое перевооружение нефтепровода велось с февраля 2020 года. Цель – обеспечение надежной эксплуатации инфраструктурных объектов МН с учетом требований промышленной и экологической безопасности.

В ходе реконструкции проведена замена линейной части трубопровода общей протяженностью 31,4 км. В том числе были заменены подводные переходы через безымянный ручей, реки Ай-Чепырьега и Карпыньега, их общая протяженность составила 493 м. Прокладка дюкера на подводных переходах (часть нефтепровода, состоящая из нескольких предварительно сваренных в нитку труб и прокладываемый под руслом реки) выполнена в заранее разработанную на дне траншею. Устойчивое положение трубе на подводных участках обеспечили балластирующие устройства. Также проведена сплошная футеровка дюкеров, что позволило исключить повреждение изоляционного покрытия.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Для проверки качества строительно-монтажных работ специалисты выполнили гидравлические испытания новых участков на прочность и герметичность, а также контроль качества сварных стыков и изоляционного покрытия. Дефектов не зарегистрировано. Кроме того, проведена проверка планово-высотного положения отметок сооружений трубопровода на соответствие проекту.

В целях обеспечения надежного электроснабжения объектов на линейной части МН построена вдольтрассовая линия электропередачи напряжением 10 кВ протяженностью 32 км, в том числе смонтирована 321 опора ВЛ.

В строительно-монтажных работах было задействовано до 200 рабочих и ИТР, 40 единиц специализированной техники. Работы проводились в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документа-ми ПАО «Транснефть».