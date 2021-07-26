Тазовчанка отсудила с детского сада денежную компенсацию за причиненный вред ее дочери Фото: Ольга Крыльцова

Жительница Тазовского района добилась компенсации морального вреда с детского сада, где пострадала ее дочь. Для этого женщина обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что в марте текущего года из-за неосторожных действий воспитателя девочка получены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Ребенок испытал страх (в силу малолетнего возраста) и физическую боль, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании с учреждения морального вреда.

В итоге суд полностью встал на сторону гособвинителя, удовлетворив его требования. В пользу ребенка взыскана компенсация в размере 35 тысяч рублей.