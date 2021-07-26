Жители Салехарда могут сами контролировать качество ремонта в своих домах

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский проверил ход ремонта в многоквартирных домах.

Так, в рамках адресной программы порядок наведут по следующим адресам: Комсомольская, 12а; Чапаева, 28а; Обская, 19а; Ямальская, 34а, 17, 17а; Б. Кнунянца, 18 и 19; Кооперативная, 5. Это дома в деревянном исполнении.

- В доме №5 по улице Кооперативная подрядчик заменил внутреннюю систему водоотведения и теплоснабжения, продолжаются работы по обновлению кровли, чердачного перекрытия и фасада. Ремонт завершится до конца августа, - сообщил градоначальник.

А в рамках региональной программы будут отремонтированы восемь домов в капитальном исполнении. На всех объектах запланирован ремонт инженерных сетей, на шести - ремонт фасадов.

Отметим, что жители домов также могут контролировать ход ремонта. В случае каких-либо замечаний необходимо обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства города.