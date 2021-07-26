В одной из школ Лабытнанги появился мобильный компьютерный класс

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается приемка учреждений к новому учебному году. Наряду с ремонтом школы и детсады оснащается современным оборудованием для занятий с ребятами.

Так, в школе №8 приобретены мобильные компьютерные классы. Это своеобразные тележки-сейфы, которые позволяют не только хранить и доставлять компьютерную технику к месту занятий, но и быстро разворачивать беспроводную сеть в любом учебном помещении. А в детском саду «Волшебница» появится инклюзивный образовательный центр.

Добавим, что при осмотре объектов комиссия оценивает соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, антитеррористическую защищенность зданий, качество выполненного ремонта и обновление материально-технической базы.

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