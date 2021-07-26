Погода на Ямале на 26 июля: дожди продолжаются

Погода на Ямале на 26 июля. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 26 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность и небольшой дождь. Днем +14, ночью +10. Ветер 8-12 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +10. Ветер 7-14 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +16, ночью +10. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +10. Ветер 6-10 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +12, ночью +10. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и небольшой дождь. Днем +14, ночью +9. Ветер 3-7 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +13, ночью +11. Ветер 4-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.