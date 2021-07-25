Жительницу Ноябрьска обманули мошенники

Своровали почти 30 тысяч рублей Фото: Мария Толстихина

22 июля у жительницы Ноябрьска мошенническим путем отобрали более 29 тысяч рублей. В тот день заявительнице на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником банковского учреждения и рассказал, что ей необходимо поменять платежную систему банка и перевыпустить карту.

Для этого нужно было зайти в онлайн – приложение и продиктовать номер профиля. Выполнив указания звонившего, со счета банковской карты женщины были списаны денежные средства в сумме 29 300 рублей.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Полиция города Ноябрьска призывает граждан к бдительности при обращении с личными сбережениями.