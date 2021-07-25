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Общество25 июля 2021 17:51

В Ханымее станет куда уютнее и безопаснее

Мария Толстихина
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Добавится света

Фото: "КП" Архив

Сразу в трех микрорайонах поселка идет строительство линий уличного освещения. На улице Железнодорожная установят 48 опор, в квартале Школьном – 10 по периметру детской площадки, еще 46 опор появятся на улице Нефтяников.

На улице Железнодорожная уже идет монтаж светильников. Свет будет теплым, не раздражающим глаза своей яркостью, и в то же время достаточно освещать окружающую территорию.

В квартале Школьный и на улице Нефтяников уже ведут подготовительные работы: выкопаны траншеи для укладки кабеля, установлены закладные под опоры.