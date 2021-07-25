Лабтнанги продолжает цвести

Ко Дню города в Лабытнанги появится «Динопарк» Фото: Мария Толстихина

В Лабытнанги в прошлом году открылся объект «Островок», за который проголосовали жители. Здесь есть батуты, кривые зеркала, турникеты, теплые качели, скамейки, световое сопровождение.

Рядом – теплая остановка с информационным киоском. Ожидая автобус, можно почитать новости, посмотреть расписание работы врачей, а еще написать обращение главе города. Здесь же можно попить кофе, зарядить телефон, воспользоваться бесплатным Wi-fi.

Ко Дню города в Лабытнанги появится «Динопарк» - многофункциональное общественное пространство со скульптурами планет и динозавров. В центре ансамбля – настоящая телевизионная тарелка, оставшаяся со времен зарождения городского телевидения.