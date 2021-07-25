Погода на Ямале 25 июля 2021 года: тепло, местами дождь

Погода в целом теплая и солнечная Фото: Мария Толстихина

Сегодня на большей части Ямала ожидается тёплая, облачная погода, местами возможен дождь и слабый ветер.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале и Красноселькупе облачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днём +18 +20 градусов. Ветер западный 2-4 м/с, в Красноселькупе с порывами до 11 м/с.

В Надыме, Новом Уренгое и Тазовском облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +15 +18 градусов. Ветер северо-западный 3-5, порывы до 8 м/с.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке облачно, местами возможен дождь. Температура воздуха днём +14 +16 градусов. Ветер западный 4-6, порывы до 13 м/с.

В Мужах пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +13 +15 градусов. Ветер западный 2-4, порывы до 9 м/с.

В Яр-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём около +20 градусов. Ветер юго-восточный 5-7, порывы до 12 м/с.

25 июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.