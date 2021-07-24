В Салехарде продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Фото - администрация Салехарда.

В Салехарде продолжается приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия проверила детский сад «Улыбка» и Центр детского творчества «Надежда».

– В детский сад «Улыбка» к новому учебному году приобретены новые игрушки, спортивный инвентарь, дидактические материалы и литература. В Центр детского творчества «Надежда» приобретены новые музыкальные инструменты и интерактивное оборудование «Сказки своими руками», – рассказали в администрации города.

По словам депутата Городской Думы Дениса Теленкова, в образовательных учреждениях проводится косметический ремонт, закуплена новая мебель и современное оборудование. «Отрадно, что город делает всё для развития и безопасности наших детей», – прокомментировал он.