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Общество24 июля 2021 12:34

В Салехарде проводят рейды по дворам домов

На момент осмотра бытового, строительного мусора не обнаружено
Сергей Швецов
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В Салехарде проводят рейды по дворам домов. Фото - администрация Салехарда.

В Салехарде проводят рейды по дворам домов. Фото - администрация Салехарда.

В Салехарде проводят рейды по дворам домов. Так, специалисты управления ЖКХ проверили придомовые территории многоквартирных домов по адресам: ул. Чкалова, 7 и ул. Геологов, 10.

– Целью таких выездов является осмотр того, как управляющие организации соблюдают условия договора по обслуживанию придомовой территории. На момент осмотра бытового, строительного мусора не обнаружено. Такие рейды будут продолжены. Если есть нарушения, то специалисты составят акт и направят его в надзорные органы, – сообщили в администрации города.

Если Вы заметили нарушения в части содержания общего имущества многоквартирного дома, сообщите о таких фактах в Вашу управляющую организацию или по телефону – 4-18-99.