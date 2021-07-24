В Губкинском обустраивают пешеходные переходы. Фото - Администрация города Губкинского.

В Губкинском обустраивают пешеходные переходы. Умные устройства обеспечат повышенную безопасность и сэкономят время.

– Мы соорудили хороший интерактивный переход возле 5-й школы. Поставили повторители, дополнительное освещение, подсветку, и сейчас мы по всему городу реализуем это мероприятие. Работы планируем завершить до конца августа. В этом году мы делаем более 20 пешеходных переходов, подсветку, – рассказал глава города Андрей Гаранин.

Подсветка имеет высокую яркость и позволяет замечать пешехода на расстоянии до 150 м. Над дорогой – мощные лазерные проекторы. Активировать переход можно кнопкой. Пока на перекрёстке не появятся люди, желающие перейти дорогу, транспортные фазы чередуются в цикличном порядке. На каждое направление установлен детектор транспорта.

Напомним, повышение безопасности дорожного движения – основная цель нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он был запущен ещё в 2019 году.