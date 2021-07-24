Надымские добровольцы реставрируют 501-ю стройку. Фото - "Надым и Надымский район" в ВК.

Надымские добровольцы реставрируют 501-ю стройку. Они приступили к восстановлению оставшихся построек уникального исторического объекта, расположенного в Надымском районе.

– Эти здания 501-й стройки представляют ценность с точки зрения истории промышленного освоения территории Крайнего Севера Западной Сибири, а именно – строительства в середине ХХ века Трансарктической железной дорогой «Чум – Салехард – Игарка», – прокомментировали в администрации Надыма.

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