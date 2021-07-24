Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 июля 2021 года увеличилось на 127 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 127 человек. С начала периода количество заболевших достигло 42 714.

Из общего числа болеющих 903 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 102 из них - в тяжелом состоянии, 38 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 460 человек.

Также за сутки выявлено 17 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 617. Выздоровели с начала пандемии - 40 667.

За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.