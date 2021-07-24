В Новом Уренгое отремонтируют сразу несколько дворов. Фото - ООО "Уренгойдорстрой".

В Новом Уренгое отремонтируют сразу несколько дворов и внутриквартальных проездов. Самый крупный проект, над выполнением которого трудятся сотрудники компании «Уренгойдорстрой», внутриквартальные проезды в микрорайоне Энтузиастов между ул. Юбилейной и Ямальской.

Общая площадь благоустройства составляет более 19000 квадратных метров. Здесь появятся комфортные стоянки, внутридворовые проезды, пешеходные дорожки.

– Здесь строители решат проблему отвода воды, чтобы дворы не затапливало во время проливных дождей и в весенний период. Задача не простая, так как дома здесь находятся на разных уровнях. Уже найдено лучшее инженерное решение, здесь будут установлены водоотводные лотки, – рассказали в компании.

На сегодняшний день выполнен большой объем работ: на 60% завершен монтаж бордюров, производится подготовка щебеночного основания, а также укладка первого слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, здесь были выполнены работы по защите инженерных сетей.