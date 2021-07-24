Коронавирус на Ямале. Последние новости на 24 июля 2021 года: новая поставка вакцины

На Ямал доставлена очередная партия вакцины. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 24 июля. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 42 587 человек, 2 скончались.

За сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 600. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 109 заражений COVID-19, за весь период - 35 987. Выздоровели за последние сутки 119 человек, с начала пандемии - 40 551.

На Ямал доставили еще одну партию вакцины от коронавируса. Сейчас 2 400 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» находятся на окружном складе в СПИД-Центре. На сегодняшний день в регионе порядка 138 тысяч человек привились первым компонентом вакцины, а более 108 тысяч - вторым.

В Москве прошло научно-практическое мероприятие, организованное Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины во главе с главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной. Темой встречи стал региональный опыт организации проведения вакцинации от коронавируса. Успешный опыт Ямала в этом деле представил главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.