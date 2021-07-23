В Салехарде синхронизировали план ремонта дорог и коммунальных сетей

Фото: Дороги Ямала, соцсеть "ВКонтакте"

В Салехарде синхронизировали план ремонта коммунальных сетей дорог, которые приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги. Это необходимо для того, чтобы исключить ситуации, когда только что отремонтированный асфальт вскрывают для проведения других работ.

На данный момент в городе идет строительство сетей по улице Маяковского, после завершения работ там обустроят ливневую канализацию. А улицах Почтовая и Чубынина ремонт уже завершен.

Когда все теплосети будут готовы, начнется ремонт дороги: подрядчик проведет устройство асфальтового покрытия, отремонтирует тротуары, заменит пешеходные ограждения и восстановит дорожную разметку.

Всего в рамках нацпроекта за этот год планируется привести в нормативное состояние 46 километров дорог.