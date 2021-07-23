На Ямале показатель коллективного иммунитета от коронавируса достиг 71 процента

Об этом сообщил главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
Фото: Ольга Крыльцова
В Москве прошло научно-практическое мероприятие, организованное Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины во главе с главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной. Темой встречи стал региональный опыт организации проведения вакцинации от коронавируса.
Успешный опыт Ямала в этом деле представил главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
Он рассказал о результатах проведения прививочной кампании, о противоэпидемических мероприятиях и информационно-коммуникационной стратегии. Также были озвучены следующие успешные меры по поддержке иммунизации: дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков и организация работы сайта ямалпривит.рф. Однако особым успехом региона стала вакцинация тундровиков.
- Особую ставку мы делаем на информационно-профилактическую работу. Важно убедить людей, научно подтвердить, что вакцинация действительно спасает жизни, - отметил Сергей Токарев.
Также, по его словам, сейчас показатель коллективного иммунитета с учетом переболевших достиг уже 71 процента.
В завершение совещания Оксана Драпкина призвала другие регионы страны взять на вооружение опыт Ямала.