На Ямале показатель коллективного иммунитета от коронавируса достиг 71 процента

Об этом сообщил главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Фото: Ольга Крыльцова

В Москве прошло научно-практическое мероприятие, организованное Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины во главе с главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной. Темой встречи стал региональный опыт организации проведения вакцинации от коронавируса.

Успешный опыт Ямала в этом деле представил главный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

Он рассказал о результатах проведения прививочной кампании, о противоэпидемических мероприятиях и информационно-коммуникационной стратегии. Также были озвучены следующие успешные меры по поддержке иммунизации: дополнительный оплачиваемый день отдыха для вакцинированных, розыгрыш ценных подарков и организация работы сайта ямалпривит.рф. Однако особым успехом региона стала вакцинация тундровиков.

- Особую ставку мы делаем на информационно-профилактическую работу. Важно убедить людей, научно подтвердить, что вакцинация действительно спасает жизни, - отметил Сергей Токарев.

Также, по его словам, сейчас показатель коллективного иммунитета с учетом переболевших достиг уже 71 процента.

В завершение совещания Оксана Драпкина призвала другие регионы страны взять на вооружение опыт Ямала.