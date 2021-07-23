На Ямал доставили еще 2 400 доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямал доставили еще одну партию вакцины от коронавируса. Сейчас 2 400 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» находятся на окружном складе в СПИД-Центре.

На сегодняшний день в регионе порядка 138 тысяч человек привились первым компонентом вакцины, а более 108 тысяч - вторым.

Напоминаем, что пройти вакцинацию может любой желающий. Главные условия: возраст старше 18 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. Особенно важно сделать прививку людям из групп риска: пациентам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет и тем, чья работа связана с большим количеством людей.

- Сегодня ямальцы показывают высокую гражданскую ответственность, активно проходя вакцинацию от коронавируса. Радует, что в числе привившихся - старшее поколение, люди из группы риска. Медики стараются предоставить возможность всем обезопасить себя: выезжают в тундру, на рыбацкие угодья. Только коллективный иммунитет, созданный вакциной, поможет нам вернуться к нормальной жизни, - прокомментировала первый заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.