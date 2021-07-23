«Разводили неделю»: ноябрянка отдала мошенникам почти полтора миллиона рублей

Ноябрянка отдала мошенникам почти полтора миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела сохранить свои сбережения, но вместо этого лишилась денег.

С 16 июля женщине начали поступать звонки от людей, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили, что лицевой счет северянки находится под угрозой, поэтому необходимо перевести все имеющиеся деньги на «безопасные счета». Поверив злоумышленникам, потерпевшая сняла в банкомате более 800 тысяч рублей и перевела их мошенникам.

Однако на этом преступники не остановились. Далее они сообщили, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, необходимо пойти в банк, взять на свое имя кредит в размере 500 тысяч рублей, а затем положить деньги на специальный счет через банкомат.

Таким образом, с 16 по 22 июля потерпевшая отдала аферистам свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».