В Новом Уренгое отремонтировали тротуары в двух дворах

Фото: ООО "Уренгойдорстрой"

В Новом Уренгое завершился ремонт тротуаров во дворах домов №1 по ул. Интернациональная, а также № 8 и 8А по ул. 26 Съезд КПСС.

Подрядная организация ООО «Уренгойдорстрой» уложила более 470 квадратных метров асфальта, а также верхний слой покрытия на проездах - 3 491 кв.м.

Кроме того, продолжается ремонт проездов по ул. Геологоразведчиков, 4 и пр. Ленинградский, 17 и 19. Здесь рабочие произвели демонтаж старого покрытия и бортовых камней, а затем полностью выполнили работы по подготовке щебеночного основания и монтажу бордюров.

На данный момент строители уже занимаются укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы будут завершены в ближайшее время.

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