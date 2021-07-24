Погода на 24 июля на Ямале: местами сильный дождь

На Ямале местами пройдет сильный дождь. Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачность. Ночью дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 17 –22 м/с. Днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7,+12 °С, днем +18,+23 °С, местами до +30°С.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.