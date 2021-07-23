В Ноябрьске появится партизанская деревня

Фото: администрация Ноябрьска

В Вынгапуровском (отдаленном районе Ноябрьска) появится партизанская деревня. Идея создания объекта родилась во время театрализованных экскурсий, которые проводят воспитанники клубного формирования «Виталис».

- Фортификационные сооружения, а попросту окопы, были построены прошлым летом. Тогда же обустроили место для костра. Сейчас возводят штабную землянку. В 2022 году композицию дополнят наблюдательная вышка, огневые точки и противопехотные шипы, - рассказали в городской администрации.

Инициаторы проекта уверены, что комплекс обязательно понравится жителям и гостям Ноябрьска. Кроме того, он позволит наглядно показать жизнь людей во время Великой Отечественной войны.