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Общество23 июля 2021 13:39

В Ноябрьске появится партизанская деревня

Ее строят в микрорайоне Вынгапуровский
Марина Прохорова
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Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Вынгапуровском (отдаленном районе Ноябрьска) появится партизанская деревня. Идея создания объекта родилась во время театрализованных экскурсий, которые проводят воспитанники клубного формирования «Виталис».

- Фортификационные сооружения, а попросту окопы, были построены прошлым летом. Тогда же обустроили место для костра. Сейчас возводят штабную землянку. В 2022 году композицию дополнят наблюдательная вышка, огневые точки и противопехотные шипы, - рассказали в городской администрации.

Инициаторы проекта уверены, что комплекс обязательно понравится жителям и гостям Ноябрьска. Кроме того, он позволит наглядно показать жизнь людей во время Великой Отечественной войны.